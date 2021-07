Tunisia: presidente Saied decreta coprifuoco notturno fino al 27 agosto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei mesi scorsi Saied si è opposto alla nomina di alcuni ministri i cui nomi sono emersi dal rimpasto di governo attuato dal primo ministro Mechichi, bloccando di fatto parte dell’attività dell’esecutivo. Il casus belli si è compiuto la scorsa settimana, quando è stato sollevato dall’incarico il ministro della Salute, Faouzi Mehdi. Il capo dello Stato ha deciso di estromettere Mehdi per la cattiva gestione della crisi sanitaria, dovuta alla diffusione fuori controllo del coronavirus, e per la disorganizzata gestione degli open day vaccinali. Mese dopo mese i ministeri ad interim sono diventati nove, impantanando l’intera attività dell’esecutivo. Domenica sera si è compiuto forse l’ultimo atto della deriva accentratrice di Saied, che dovrebbe nominare Tawfik Charfeddine, ex ministro dell’Interno, per guidare l’esecutivo. Vale la pena ricordare, tuttavia, che sarà Saied ad assumere la presidenza dell’esecutivo con l’assistenza di un nuovo primo ministro. (Tut)