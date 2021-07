Libia: presidente Menfi inizia visita ufficiale in Congo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio presidenziale libico, Mohamed Menfi, è giunto oggi a Brazzaville, nella Repubblica del Congo, per una visita ufficiale. Lo riferiscono fonti vicine al Consiglio presidenziale di Tripoli. Durante la visita di due giorni, Menfi discuterà con il presidente congolese Denis Sassou Nguesso gli sviluppi della situazione politica in Libia e le modalità per sostenere gli sforzi del Consiglio presidenziale per la stabilità e la pace. (Lit)