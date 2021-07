Libia: Covid, governo impone coprifuoco parziale in Tripolitania per arginare aumento contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di unità nazionale della Libia ha imposto un coprifuoco parziale nei comuni centrali della Tripolitania, in particolare la città di Tripoli e le municipalità costiere per due settimane a partire da domani dalle sei di sera fino alle sei del mattino del giorno successivo per arginare l’aumento dei contagi da Covid-19. In base alle nuove misure saranno chiuse tutte le attività commerciali, compresi bar e ristoranti, nonché locali, parchi e giardini. Nella sua decisione, il Consiglio dei ministri ha sottolineato che le decisioni di chiusura delle istituzioni educative e delle attività commerciali non dovrebbero essere emesse dai ministeri o dai comuni competenti se non dopo il coordinamento con il ministero della Salute. La decisione arriva dopo che il ministero della Salute del governo di Unità nazionale, tramite il suo portavoce, ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria in tutto il Paese a causa del peggioramento della situazione epidemiologica.(Lit)