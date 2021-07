Torino: tassa rifiuti, via libera al nuovo Regolamento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Approvato anche un emendamento proposto dalla consigliera Daniela Albano (M5S) che prevede sgravi per la parte variabile della tassa rifiuti per le utenze domestiche che adottano le seguenti pratiche di riduzione dei rifiuti: acquisto di pannolini riutilizzabili per bambini di età compresa tra i 0 e i 3 anni compiuti; adesione a un servizio di noleggio e lavaggio di pannolini per bambini di età compresa tra i 0 e i 3 anni compiuti; acquisto di assorbenti femminili riutilizzabili; acquisto di coppette mestruali riutilizzabili. Le agevolazioni varranno a partire dal 2022. Il riconoscimento delle riduzioni previste dagli emendamenti avviene a consuntivo ed è subordinato alla presentazione, entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento, di apposita istanza corredata da idonea documentazione. Nel dibattito in aula, la consigliera Maura Paoli (M5S) ha ringraziato uffici e consiglieri per le nuove agevolazioni proposte, discusse anche in Commissione Diritti e pari opportunità, mentre Damiano Carretto (Misto di minoranza - M4O) ha auspicato controlli stringenti su chi usufruirà delle riduzioni. (Rpi)