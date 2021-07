Regno Unito-Francia: Londra e Parigi raggiungono accordo in materia di sicurezza in mare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito e la Francia hanno raggiunto un accordo in materia di mantenimento della sicurezza in mare, secondo un comunicato diffuso da Londra. In base al documento, i mezzi di emergenza di entrambi i Paesi potranno rispondere a "incidenti correlati al terrorismo" in qualsiasi punto del Canale della Manica. Il ministro degli Esteri britannico, Dominic Raab, ha definito l'accordo "vitale [...] per proteggere i nostri cittadini e i nostri valori", mentre la ministra dell'Interno britannica Priti Patel ha affermato che "in un mondo incerto dobbiamo continuare a lavorare efficacemente con i partner internazionali per prevenire e sventare serie minacce alla sicurezza". L'accordo permetterà inoltre ai due Paesi di condividere informazioni circa potenziali minacce alla sicurezza, coordinare risposte congiunte e garantire risposte iniziali più robuste. (Rel)