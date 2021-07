Americhe: anche presidente Bolivia chiede creazione organismo alternativo all'Osa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Bolivia, Luis Arce, si è unito alla proposta lanciata dal presidente messicano Andrés Manuel López Obrador, che in occasione del vertice dei ministri degli Esteri della della Comunità degli stati latinoamericani e caraibici (Celac), lo scorso 24 luglio, ha proposto la creazione di un organismo di integrazione per l’America Latina che sostituisca l’Organizzazione degli Stati americani (Osa). “Facciamo eco alle parole del fratello Lopez Obrador nell'idea di sostituire l’Osa con un altro organismo veramente autonomo, che esprima gli equilibri regionali, rispetti l'autodeterminazione dei popoli e non consenta l'egemonia di un solo Stato”, ha scritto Arce sul suo account Twitter. (segue) (Brb)