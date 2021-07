Usa-Iraq: Biden, pronti a rafforzare la partnership strategica con Baghdad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono pronti a rafforzare la partnership strategica con l’Iraq e a lavorare per far progredire la cooperazione bilaterale tra i due Paesi. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, in un messaggio sul suo profilo Twitter diffuso a poche ore dall’incontro alla Casa Bianca con il primo ministro dell’Iraq, Mustafa al Kadhimi, alla sua prima visita negli Stati Uniti. "Ospiterò il primo ministro Mustafa al Kadhimi per un incontro nello Studio Ovale. Non vedo l'ora di rafforzare la partnership strategica tra Stati Uniti e Iraq e di lavorare per far progredire la cooperazione bilaterale", ha dichiarato Biden. Secondo fonti vicine alla presidenza Usa, Biden e Kadhimi dovrebbero annunciare il raggiungimento dell’accordo per porre fine alla missione di combattimento dell'esercito statunitense in Iraq entro la fine del 2021. Il piano per ridurre l’impegno della missione militare statunitense, il cui scopo dichiarato è aiutare l'Iraq a sconfiggere lo Stato islamico, a un ruolo strettamente consultivo e di addestramento entro la fine dell'anno dovrebbe essere esplicitato in un comunicato più ampio che verrà diramato dai due Paesi dopo l’incontro tra Biden e Kadhimi alla Casa Bianca previsto per oggi alle 14:00 ora di Washington (intorno alle 20:00 ora italiana). (segue) (Nys)