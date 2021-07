Usa-Iraq: Biden, pronti a rafforzare la partnership strategica con Baghdad (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le fonti della Casa Bianca le forze irachene si sarebbero dimostrate capaci in questi anni di proteggere in modo adeguato il Paese, tuttavia, l'amministrazione Biden riconosce che lo Stato islamico resta una minaccia e nel corso del 2021 ha in più di un’occasione dimostrato di poter ancora effettuare attacchi terroristici nel Paese. La scorsa settimana, il gruppo terroristico ufficialmente sconfitto sul piano territoriale nel dicembre 2017, ha rivendicato la responsabilità di un attentato che ha provocato la morte di almeno 30 persone in un affollato mercato suburbano di Baghdad. Gli Stati Uniti e l'Iraq avevano già concordato lo scorso aprile l’eventuale trasformazione dell’impegno militare Usa in Iraq in una missione di addestramento e consulenza per le forze di sicurezza degli Stati Uniti, ma senza stabilire un calendario preciso. Attualmente sono presenti in Iraq circa 2.500 militari statunitensi dopo la decisione dell’amministrazione di Donald Trump, presa a fine 2020, di ridurre di 500 unità il contingente. (segue) (Nys)