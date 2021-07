Usa-Iraq: Biden, pronti a rafforzare la partnership strategica con Baghdad (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita di Kadhimi a Washington avviene a meno di tre mesi dalle elezioni parlamentari previste per il prossimo 10 ottobre e in un momento particolarmente delicato per la tenuta del governo iracheno. Infatti, Kadhimi, ex capo dell’intelligence salito al potere nel maggio 2020 anche con l’appoggio di Washington, sta affrontando ormai da diversi mesi uno scontro interno con le potenti milizie sciite filo-iraniane parte della Mobilitazione popolare (Pmu) nate nel 2014 su ordine dell’ayatollah Ali al Sistani per combattere lo Stato islamico. Le milizie hanno intensificato di recente gli attacchi contro le forze statunitensi di stanza in Iraq, opponendosi a qualsiasi tentativo di inquadramento all’interno delle forze di sicurezza regolari. Il premier iracheno sta inoltre affrontando le conseguenze della crisi economica e sanitaria che dal 2020 ha colpito il Paese, aggravata anche dall’inefficienza del sistema sanitario. In questo contesto, per Kadhimi, la capacità di offrire alla popolazione irachena una data per la fine della presenza militare degli Stati Uniti potrebbe rappresentare un punto di forza in vista delle elezioni parlamentari e un modo per ridurre il potere delle milizie sciite e quindi dell’influenza dell’Iran sul Paese. Kadhimi si è fatto anche promotore di un riavvicinamento nei rapporti con l’Arabia Saudita e di altri partner come Egitto e Giordania. Con il Cairo e Amman, Baghdad ha infatti istituto la cosiddetta “Alleanza araba” sancita durante lo storico vertice avvenuto lo scorso 27 giugno nella capitale irachena e a cui ha preso parte anche il presidente egiziano, Abdel Fatah al Sisi, primo capo dello Stato egiziano a visitare l’Iraq dal 1991. Il premier iracheno ha stabilito anche un altro primato: il primo viaggio apostolico di un Papa in Iraq. Dal 5 all’8 marzo, papa Francesco ha compiuto uno storico viaggio apostolico nel Paese durante il quale ha incontrato il grande ayatollah Ali al Sistani e visitato le comunità cristiane perseguitate durante l’occupazione della provincia di Ninive da parte dello Stato islamico. (Nys)