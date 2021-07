Fisco: M5s, nessun taglio a spesa e investimenti per finanziare riforma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La narrazione sviluppata sui principali quotidiani italiani, in merito alla riforma fiscale, "si basa essenzialmente sulla necessità di tagliare la spesa pubblica per finanziare gli interventi da attuare. Come Movimento cinque stelle, rispediremo al mittente una certa 'nostalgia di austerità' provata da qualcuno, una stagione che ha fatto solo danni all'economia italiana". Lo dichiarano in una nota i deputati M5s in commissione Finanze alla Camera. "La nostra idea di riforma - spiegano - si basa su 4 pilastri e l'impianto è stato condiviso dal governo e dalle altre forze politiche: riduzione dell'Irpef per i redditi compresi tra i 28.000 e i 55.000 euro, tutela di autonomi e partite Iva che si avvalgono del regime forfettario al 15 per cento fino a 65 mila euro di fatturato, superare una volta per tutte l'Irap, promuovere la transizione ecologica anche attraverso agevolazioni fiscali mirate. Pensare ai tagli di spesa e di investimenti per finanziare la riforma è totalmente folle", concludono.(Com)