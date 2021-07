Milano: Laforgia (Leu), presentata interrogazione a Lamorgese su Bernardo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chi rappresenta le istituzioni o si candida a rappresentarle “non può permettersi di far passare una concezione della sicurezza che spinge i cittadini ad armarsi e farsi giustizia da soli”. Lo afferma in una nota il senatore di Liberi e uguali Francesco Laforgia, annunciando di aver presentato un'interrogazione ai ministri dell'Interno e della Salute, rispettivamente Luciana Lamorgese e Roberto Speranza, sulla vicenda che vede coinvolto Luca Bernardo, medico pediatra e candidato sindaco per il centrodestra a Milano, che ha “ammesso pubblicamente come gli sia capitato di entrare in ospedale armato di pistola”. “Ritengo sia necessario approfondire le circostanze e assumere provvedimenti nei suoi confronti, avviando una verifica su cosa accade nelle strutture sanitarie del paese: non possono essere ammesse armi dove ci si deve prendere cura delle persone”, ha concluso. (Com)