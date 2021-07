Tlc: Giorgetti, incontro positivo con Asstel e operatori settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto al ministero dello Sviluppo economico l'incontro sulla banda ultra larga e 5G presieduto dal ministro Giancarlo Giorgetti e dalla sottosegretaria Anna Ascani, a cui hanno preso parte Asstel e i rappresentanti degli operatori del settore. E' quanto si legge in una nota del Mise. Per Giorgetti, è stato "un incontro positivo. L’obiettivo comune - ha sottolineato - è far andare al massimo lo sviluppo del sistema delle telecomunicazioni per il futuro del digitale, previsto anche nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Un’esigenza che deve andare di pari passo con le legittime aspirazioni di crescita delle imprese e il raggiungimento di benefici per la collettività. Come Mise siamo disponibili e auspichiamo un dialogo costruttivo con tutte le parti, lavoriamo per semplificare il quadro normativo esistente in maniera coordinata e coerente. Vogliamo capire come aiutare la filiera del settore in maniera corretta e senza favoritismi. Rispetto a un anno fa abbiamo risorse e possiamo parlare di possibilità di azioni, come l’innalzamento dei limiti, che erano inimmaginabili. Il tutto però deve avvenire attraverso un percorso ordinato". (segue) (Com)