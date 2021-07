Italia-Georgia: Di Stefano riceve alla Farnesina il vicepremier Janjalia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano ha ricevuto questa mattina in Farnesina il vice ministro degli Esteri della Georgia, Teimuraz Janjalia. Lo riferisce una nota. Tra i numerosi temi sul tavolo: la lotta al Covid-19, la ripresa economica post-pandemica, le questioni regionali e la collaborazione bilaterale e nei principali fora internazionali. “L’Italia guarda alla Georgia come un partner promettente con cui condividiamo interessi strategici, a partire da settori di crescente importanza come la connettività energetica, la logistica, lo sviluppo infrastrutturale e le energie rinnovabili”, ha dichiarato il sottosegretario. “Allo stesso tempo, insieme all’Unione europea e nella cornice del Partenariato orientale, intendiamo continuare a lavorare con la Georgia per la pace, stabilità e la crescita economica del Caucaso, una regione di grandi potenzialità”, ha concluso Di Stefano. (Res)