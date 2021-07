Roma: Campidoglio, approvato bilancio Atac 2020, conti reggono nonostante impatto Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assemblea dei soci di Atac Spa ha approvato il bilancio di esercizio, chiuso al 31 dicembre 2020, "con un risultato che dimostra la solidità della gestione, limitando le perdite (- 22 milioni di euro), a fronte degli effetti della pandemia per i ricavi da mercato (meno 174 milioni rispetto al 2019). Il conto economico presenta un Margine operativo lordo (Mol) pari a euro 82.613.479, confermando un andamento positivo della gestione". Lo rende noto il Campidoglio ricordando "che nel 2019 il Bilancio aveva registrato un utile di esercizio pari a 17.612.009 euro e nel 2018, per la prima volta, un utile d'esercizio di 839.558 euro. Il Mol, al netto delle partite non ricorrenti, è pari a 86.772 euro, superiore di 3.492 euro rispetto alla proiezione relativa all'anno 2020 del piano concordatario (83.280 euro)". (segue) (Com)