Roma: Campidoglio, approvato bilancio Atac 2020, conti reggono nonostante impatto Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel 2020 - continua la nota del Campidoglio - il servizio di trasporto complessivamente erogato ha evidenziato, rispetto all'anno precedente, un incremento del + 0,9 per cento per il servizio di superficie e + 0,3 per cento per quello metro, mentre i ricavi delle vendite e delle prestazioni sono diminuiti dell'11,83 per cento (da 866,6 mln del 2019 a 764,1 mln del 2020). Tale decremento è stato fortemente condizionato dallo stato di emergenza sociale-economica causato dalla diffusione della pandemia da Covid-19 che ha ridotto la domanda di titoli di viaggio del 59,9 per cento rispetto al 2019 (98,3 milioni di titoli venduti) ed è stato alleviato in parte dai contributi statali, che nel 2020 sono stati pari a 65 milioni di euro. La diminuzione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni è stata accompagnata da una riduzione dei costi della produzione, che al netto dell'accantonamento di circa 10 milioni riconducibili al rinnovo del contratto nazionale di categoria, è stata pari a circa il 7 per cento rispetto al bilancio 2019 (oltre 57 milioni)", conclude la nota. (Com)