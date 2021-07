© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Green pass utilizzato per impedire l'ingresso in ristoranti e bar è inutile e dannoso per la nostra economia. Stiamo assistendo a un dibattito ideologico. Per Fratelli d'Italia non condivide questa strada". Lo ha detto ai telegiornali il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.(Rin)