Covid: Bonetti, fa male vedere stella gialla nelle piazze No vax

- "Fa male vedere la stella gialla utilizzata nelle piazze No vax. Ancora una volta si offendono le vittime della Shoah, la memoria e le ferite del popolo ebraico, a cui va tutta la mia solidarietà. L'unico strumento che abbiamo per salvare vite e le nostre comunità dal Covid è la vaccinazione: la cura reciproca è la prima responsabilità che abbiamo ed è più forte dell'odio". Lo scrive su Facebook la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti. (Rin)