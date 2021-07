Lombardia: Giunta approva protocollo per realizzazione del nuovo ospedale di Cremona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale della Lombardia ha approvato il protocollo d'intesa per la realizzazione del nuovo ospedale di Cremona, su proposta del presidente Attilio Fontana e dell'assessore al Welfare Letizia Moratti. Lo si apprende dal relativo comunicato stampa. “Il documento coinvolge Regione, provincia, comune, Asst di Cremona e Ats della Valpadana, e prevede la condivisione di un percorso volto alla realizzazione del nuovo ospedale cittadino", ha detto Fontana, aggiungendo che ciò avverrà mediante un intervento di sostituzione edilizia dell'attuale monoblocco con una nuova struttura da realizzarsi nell'area ospedaliera "nel quadro di una più generale valorizzazione della sanità territoriale". Tutte le parti interessate, si legge nel documento, si impegnano a “favorire l'implementazione dei servizi di alta specializzazione che l'ospedale può fornire ai cittadini, al perseguimento dell'integrazione tra ospedale e territorio e di una politica di diffusione delle prestazioni cliniche e sociosanitarie e delle azioni a tutela della salute”. Il progetto, ha aggiunto l'assessore Moratti, fotografa bene “quello che è il nostro modo d'agire: Regione Lombardia vuole investire sugli ospedali del futuro, una politica che punta a migliorare e innovare le strutture pubbliche". Al fine di assicurare un efficace coordinamento e raggiungere la realizzazione dell'opera, ha spiegato, chiediamo alle parti coinvolte nel progetto di “impegnarsi a costituire un tavolo tecnico denominato gruppo di lavoro integrato per rendere efficace e condiviso il percorso". (Com)