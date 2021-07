© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la Certosa di Trisulti, "la riconsegna delle chiavi è una vittoria e apre una nuova storia. Anche questa volta come Regione Lazio faremo la nostra parte. In collaborazione con il Mibac lo restituiremo a tutto il mondo come spazio aperto e di cultura". Lo scrive sulla sua pagina Facebook il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.(Com)