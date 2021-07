Maltempo: Bernini (FI), pronti a raccogliere istanze territori Emilia-Romagna per indennizzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, afferma: "Seguiamo con apprensione le notizie che arrivano dalla zona di Parma e di Modena colpite da violenti grandinate. Un grande grazie a tutti coloro, operatori sanitari, Forze dell’ordine, Protezione civile - continua la parlamentare in una nota -, che in queste ore sono in prima linea per portare soccorso e ripristinare la normalità, in particolare sulla A1 dove tanta è stata la paura per gli automobilisti che sono stati sorpresi dalla grandine. Un pensiero anche ai sindaci che stanno lavorando duramente per mettere in sicurezza le zone colpite dal maltempo". L'esponente di FI aggiunge: "In alcune aree sembra che i danni siano piuttosto ingenti e che interessino non solo le coltivazioni, ma anche edifici pubblici e privati: da parte nostra c’è tutto l’impegno a garantire indennizzi e risarcimenti in tempi rapidi e siamo pronti a raccogliere le istanze dei territori". (Com)