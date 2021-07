Verbania: passerella pedonale fra Isola Pescatori e Isola Bella, Legambiente chiede di bloccare il progetto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A quanto sin qui argomentato, si aggiunge il rilievo, estremamente critico, che riguarda gli effetti sul paesaggio che l’iniziativa determinerebbe. Uno dei quadri paesaggistici tra i più consolidati e conosciuti, anche e soprattutto a livello internazionale, fortemente identitario ed esso stesso diventato fattore di promozione turistica, verrebbe, si dice temporaneamente, ma comunque per anni, modificato se non stravolto”. Una operazione di tal genere incentiverebbe il turismo giornaliero, “mordi e fuggi. I nostri laghi non hanno bisogno di turismo di massa, ma di viaggiatori attenti e scrupolosi che rispettino il territorio. Il valore aggiunto dei nostri laghi sono l’ambiente, la cultura, le ville, i giardini e lo stesso paesaggio lacustre, non certo passerelle da luna park. Le associazioni scriventi concludono auspicando che la proposta non trovi l’avvallo dei governi locali, ad iniziare da quello della Regione Piemonte. Auspicio a cui si unisce Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta. (Rpi)