Lombardia: Cecchetti (Lega), bilancio regionale anticipa il Pnrr

- La Giunta della Lombardia, il governatore Attilio Fontana e l'assessore al Bilancio Davide Caparini “sono riusciti lo scorso anno a sostenere il mondo produttivo nonostante la pandemia, indennizzando le imprese con 228,7 milioni ad integrazione dei ristori statali, stanziando 760 milioni per la cassa in deroga regionale di 118 mila lavoratori e stanziando ulteriori 362 milioni di risorse europee per far fronte alle spese emergenziali per l'acquisto di apparecchiature sanitarie”. Lo afferma in una nota Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei deputati e coordinatori della Lega Lombarda per Salvini Premier, valutando positivamente l'approvazione in Consiglio regionale del rendiconto generale per l'anno 2020. “Il tutto varando un Piano Lombardia da 4,5 miliardi per investimenti in opere pubbliche sul territorio, per far ripartire e rilanciare la nostra economia: la Lombardia di fatto ha anticipato il Pnrr e lo ha fatto con risorse proprie”, ha detto. (Com)