- In Sardegna oltre 20.000 ettari sono già andati in fiamme e 1.500 cittadini sono sfollati. "Con Silvio Berlusconi abbiamo chiesto alla Commissione Ue di attivare il Fondo di solidarietà dell'Unione europea che dà sostegno finanziario agli Stati membri in caso di grandi calamità naturali". Lo scrive su Twitter il coordinatore nazionale ed europarlamentare di Forza Italia, Antonio Tajani. (Rin)