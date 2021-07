Scuola: ministero su Olimpiadi internazionali di Fisica, due argenti e tre bronzi per squadra italiana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli studenti italiani sono stati selezionati tra i vincitori delle Olimpiadi italiane di Fisica, al termine di un periodo di formazione e preparazione alla competizione internazionale da parte di docenti qualificati. La squadra italiana ha preso parte alle Olimpiadi internazionali della Fisica, grazie al supporto del ministero dell'Istruzione - direzione generale per gli Ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, che ha affidato l'organizzazione della partecipazione all'Associazione per l'insegnamento della fisica (Aif), rientrando le Olimpiadi nel programma di promozione delle eccellenze. (Com)