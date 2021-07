Roma 2021: Gualtieri, Capitale torni ad essere conosciuta per suo ruolo internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Roma deve tornare ad essere conosciuta nel mondo per il suo ruolo internazionale. Sarà uno dei miei compiti da sindaco. Roma è la terza capitale globale Onu, dopo New York e Ginevra. È qui che hanno sede il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo, la Fao e il programma alimentare mondiale, con migliaia di dipendenti delle rappresentanze permanenti. Ed è qui che vengono affrontati temi determinanti per il secolo che si è appena aperto". Lo scrive su Facebook il candidato sindaco del centrosinistra a Roma, Roberto Gualtieri (Pd). "Proprio oggi il nostro presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha partecipato al 'Un food systems pre summit', che riunisce rappresentanti da centinaia di paesi del mondo. Roma è il polo mondiale per l’alimentazione e l’agricoltura e il Campidoglio deve sviluppare e valorizzare questo suo ruolo con la determinazione che non c’è stata negli ultimi anni - aggiunge Gualtieri -. Si tratta di un patrimonio al servizio del pianeta, soprattutto della sua parte più svantaggiata. A Roma vengono elaborate strategie di rilevanza globale grazie a una riserva di sapere economica e intellettuale radicata nella città, una riserva di eccellenza anche nel confronto con altre capitali mondiali. Non più solo immagini di degrado e di abbandono ma di nuovo eventi simbolo della proiezione internazionale del nostro Paese. Da Sindaco metterò tutto questo al centro dell’attenzione", conclude Gualtieri. (Rer)