Lombardia: Mascaretti (Fd'I), destinare 5 milioni in bilancio ai giovani colpiti dalla pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinque milioni di euro ai giovani milanesi, tra i più penalizzati negli ultimi due anni a causa delle restrizioni dovute al Covid: un milione per realizzare, insieme alle università, alle scuole di design e alle eccellenze della città, una piattaforma per promuovere e commercializzare la produzione, i servizi e le attività cittadine già approvato dal Consiglio comunale. È una delle proposte presentate da Andrea Mascaretti, capogruppo di Fratelli d'Italia a Palazzo Marino, all'interno dei suoi emendamenti al bilancio regionale. “Ho poi proposto di destinare 300 mila euro ad attività di educazione alimentare, alla salute e all'insegnamento di buone pratiche contro lo spreco nelle scuole di ogni ordine e grado; di destinare un milione di euro in carte prepagate per i giovani tra 14 e 25 anni per l'acquisto di servizi di connessione internet per lo studio e il tempo libero; infine, ho proposto di destinare un milione per l'acquisto e la rigenerazione di tablet e computer da destinare ad alunni e studenti milanesi che non ne posseggono, per attività di didattica a distanza”, ha affermato (Com)