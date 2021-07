Usa: confermate restrizioni ai viaggi internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa Bianca ha confermato l'intenzione di mantenere le restrizioni ai viaggi internazionali in seguito all'aumento dei casi di Covid-19. Lo afferma la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, durante un punto stampa. Gli Usa hanno i vigore restrizioni all’ingresso di viaggiatori dall’area Schengen, Regno Unito e altri Paesi. Ieri Anthony Fauci, direttore dell'Istituto nazionale malattie infettive Usa, ha dichiarato che “gli Stati Uniti stanno andando nella direzione sbagliata” commentando l’aumento dei casi di Covid-19 tra i non vaccinati. "Se guardi l'inflessione della curva dei nuovi casi è tra i non vaccinati. E poiché abbiamo il 50 per cento del paese non completamente vaccinato, questo è un problema", ha detto Fauci parlando alla “Cnn”. “E’ davvero una pandemia tra i non vaccinati, motivo per cui siamo là fuori a supplicare le persone non vaccinate di uscire e farsi vaccinare", ha dichiarato. Secondo i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) trenta stati negli Usa devono ancora vaccinare completamente almeno la metà dei loro residenti. Venerdì, la media giornaliera di persone completamente vaccinate è stata la più bassa dalla fine di gennaio.(Nys)