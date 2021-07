Milano: Mascaretti (Fd'I), il bonus taxi è stato “un flop”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I tassisti sono una categoria produttiva tra le più colpite dalla pandemia: dall'anno scorso “propongo misure di sostegno alla loro attività, ma la Giunta Sala ha saputo mettere in campo solo la misura fallimentare del bonus taxi”. Lo afferma in una nota Andrea Mascaretti, capogruppo di Fratelli d'Italia a Palazzo Marino, aggiungendo di aver depositato la proposta “per il contributo, a tutti i detentori di licenza taxi, per la manutenzione annuale del tassametro". “Per contribuire al costo della manutenzione del tassametro per i tassisti milanesi che sono stati impegnati nel garantire il servizio pubblico costantemente durante tutto il periodo della pandemia e contemporaneamente hanno visto contrarre notevolmente le loro entrate", ha detto. (Com)