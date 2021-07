Violenza donne: Municipio Roma III, siglato protocollo per contrasto e prevenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Contrasto e prevenzione alla violenza sulle donne. "Con grande soddisfazione e orgoglio, questo pomeriggio come Municipio Roma III – Montesacro, abbiamo siglato il protocollo d'intesa per la prevenzione e il contrasto alla violenza maschile sulle donne". Lo dichiaraNO, in una nota, Giovanni Caudo, presidente del Municipio Roma III e Claudia Pratelli, Assessora alla scuola, allo sport e alle pari opportunità del III Municipio. "Lo abbiamo fatto grazie alla sinergia di moltissimi soggetti tra cui associazioni delle donne, centri antiviolenza, reti scolastiche, organizzazioni sindacali, Asl e forze dell'ordine - continua la nota - . Insieme, con questo documento, garantiamo la presa in carico condivisa delle donne che subiscono violenza e la messa in campo di strategie per la prevenzione di ogni forma di sopruso o maltrattamento di genere, per la decostruzione degli stereotipi, per l'educazione alla parità e al rispetto delle differenze a partire dalle e dai più piccoli. Abbiamo scelto di firmare quest'atto nella Casa dei diritti e delle differenze 'Carla Zappelli Verbano', un luogo nato per volontà del Municipio e dedicato alle politiche di genere, questione assunta come prioritaria dal Municipio III". (segue) (Com)