Violenza donne: Municipio Roma III, siglato protocollo per contrasto e prevenzione (2)

- "È un risultato importante che siamo riusciti a ottenere con tenacia e convinzione dopo un lungo e approfondito lavoro di condivisione - continua la nota del Municipio Roma III -. Siamo consapevoli che la tutela concreta dei diritti delle donne si attua facendo rete e implicando tutti i soggetti attivi sul territorio, e battendosi insieme per una cultura della parità. Solo in questo modo, promuovendo una co-partecipazione e una co- responsabilizzazione di tutti gli attori – a tutti i livelli - è possibile fare in modo che nessuna si senta più sola, contemporaneamente favorendo quel cambiamento di paradigma essenziale per una società che sia più giusta e equa. Un atto di straordinaria importanza - ottenuto grazie all'impegno di tutti e tutte – verso la costruzione di un Municipio a misura delle donne e più simile a come lo vogliamo". (Com)