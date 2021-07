Lombardia: conclusa discussione generale su assestamento bilancio, domani voto emendamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue in Consiglio regionale la sessione di bilancio, convocata dal presidente Alessandro Fermi anche per domani e mercoledì dalle ore 10 alle ore 24. A maggioranza, ricorda una nota, è stato approvato nella tarda mattinata il rendiconto finanziario 2020 della Regione Lombardia che, come precisato dal relatore Giulio Gallera (FI), ha ottenuto un rating Baa2 "superiore a quello della Repubblica italiana a riprova della solidità finanziaria della Regione, della sua capacità di gestire il debito e di affrontare le situazioni di emergenza". La seduta pomeridiana, prosegue la nota, è stata dedicata all'esame del progetto di legge di assestamento al bilancio 2021/2023: terminata la discussione generale, i lavori riprenderanno domani mattina con il voto di emendamenti e ordini del giorno. Complessivamente, sii legge nel documento, sono stati depositati 2.630 emendamenti e 169 ordini del giorno: a seguito della disponibilità data dall'assessore Caparini e dai capigruppo di maggioranza ad accogliere sotto forma di ordini del giorno i contenuti di alcuni emendamenti presentati dai gruppi di minoranza, il capogruppo del Movimento 5 Stelle Massimo De Rosa ha annunciato il ritiro di 1.124 emendamenti; anche il capogruppo del Partito democratico Fabio Pizzul ha annunciato il ritiro di un migliaio di emendamenti. (segue) (Com)