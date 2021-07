Lombardia: conclusa discussione generale su assestamento bilancio, domani voto emendamenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'assestamento permette di finalizzare importanti e significative risorse grazie a un consistente avanzo di amministrazione: cinque milioni, in particolare, vengono destinati alla copertura delle esenzioni diagnostiche e specialistiche a beneficio di coloro che hanno avuto il Covid mentre 3,5 serviranno all'acquisto di farmaci per malattie rare e per interventi extra Lea”, ha spiegato Gallera, presidente della commissione Bilancio. “L'altro filone di interventi riguarda la ripresa economica: da segnalare il differimento del termine entro il quale è prevista la conclusione delle opere di viabilità ed edilizia scolastica effettuate sulla base della legge regionale n°9 del 2020: la scadenza è stata infatti spostata dal 20 novembre 2021 al 30 giugno 2022, per permettere agli enti locali la conclusione dei lavori già iniziati", ha aggiunto. Nella manovra, prosegue la nota, sono previsti anche 15 milioni di euro appostati attraverso Finlombarda per contributi a fondo perduto dedicati alle imprese per realizzare i relativi piani di investimento. Al termine della sessione di bilancio, il Consiglio si riunirà nuovamente in seduta ordinaria per discutere il progetto di legge che modifica la legge regionale sul sistema educativo di istruzione e formazione relativa al servizio psico-pedagogico e provvedere alla nomina del revisore legale dell'Atc 6 di Cremona. (Com)