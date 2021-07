© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani martedì 27 luglio, alle ore 14.30, la commissione Affari esteri della Camera svolge l'audizione della Rappresentante speciale dell'Unione europea per il Corno d'Africa, Annette Weber. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)