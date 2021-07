Imprese: Ericsson, inaugurato presso centro Ricerca e Sviluppo di Paganti il nuovo "Axe Lab"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel centro di Ricerca e Sviluppo di Ericsson a Pagani (Salerno) è stato recentemente inaugurato il nuovo “Axe Lab”, intitolato ad Antonio Meucci. Lo riferisce un comunicato stampa. questo laboratorio, insieme alle nuove responsabilità in ambito Axe, è la conferma che l’Italia è il Paese a cui Ericsson ha affidato la responsabilità mondiale dello sviluppo e della gestione di una tecnologia fondamentale per l’industria delle telecomunicazioni. Axe è un sistema di commutazione digitale fondato sul principio della tecnica numerica, la stessa dietro al funzionamento di un computer. Per commutazione si intende l'insieme delle operazioni necessarie per connettere un utente telefonico a un altro. Axe funge dunque da moderna rete di distribuzione del traffico telefonico e permette di effettuare ogni singola chiamata a livello mondiale sfruttando lo switch digitale. Agli albori della telefonia il compito di collegare un telefono con un altro era affidato a un operatore umano, detto centralinista o telefonista. Nel giro di pochi anni si passò dalla commutazione manuale, alla commutazione automatica/elettronica e quindi a quella digitale. La centrale Axe fu commercializzato per la prima volta da Ericsson nel 1976, in occasione del centenario del gruppo svedese. Il centro R&S di Ericsson a Pagani nasce nel 1990 con l’obiettivo di sviluppare non solo l’hardware ma soprattutto il software e le complesse architetture delle centrali Axe. (segue) (Com)