Imprese: Ericsson, inaugurato presso centro Ricerca e Sviluppo di Paganti il nuovo "Axe Lab" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso di oltre tre decenni, i ricercatori di Ericsson a Pagani hanno fatto evolvere le centrali Axe, adattandole alle evoluzioni sia della rete fissa che alla nascita e sviluppo di quella mobile, garantendo piena interconnessione e interoperabilità tra tutti i sistemi. Potrà sembrare scontato, ma ancora oggi è grazie alle centrali Axe installate nei nodi di rete degli operatori che è possibile effettuare una chiamata tra due numeri fissi o cellulari, da un numero fisso a uno mobile (e viceversa) o tra le diverse generazioni di telefonia mobile (2G/3G/4G/5G). I sistemi Axe in gestione a Pagani sono la replica di circa 18 mila nodi di telecomunicazioni presenti in 150 Paesi, che servono circa un miliardo di utenti nel mondo. Axe fa parte del portfolio Digital Services di Ericsson, il cui prodotto di punta è la Core Network, ossia la parte centrale della rete che prende e aggrega tutti i flussi di traffico (sia voce che dati, sia mobile che fisso) e li smista verso i punti di destinazione. Axe necessita di un’evoluzione continua per supportare le più moderne tecnologie, come il 5G, ed implementare le funzionalità più avanzate richieste dal mercato, come la necessità di “virtualizzare” le centrali di commutazione affinché evolvano nel mondo cloud. (segue) (Com)