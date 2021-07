Imprese: Ericsson, inaugurato presso centro Ricerca e Sviluppo di Paganti il nuovo "Axe Lab" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre all’attività di sviluppo, nel nuovo Axe Lab si effettuano, in modo continuativo 24/7, tutti i possibili test e simulazioni di traffico telefonico (ogni giorno, nel centro di Pagani, più di 100 ingegneri sono collegati da diverse parti del mondo per le attività di verifica), per scovare eventuali criticità nelle configurazioni o mettere alla prova i sistemi nelle situazioni più complesse (ad esempio i picchi di traffico durante un evento sportivo o in situazioni di emergenza). Tra i test rientrano anche quelli svolti in ambito sicurezza delle reti con l’obiettivo di soddisfare i requisiti e gli standard sempre più severi richiesti dagli operatori. Proprio la cybersecurity è un altro degli ambiti di specializzazione del centro R&S di Pagani. Più recentemente, a Pagani si lavora all’utilizzo di complesse tecniche di machine learning e Intelligenza Artificiale per l’analisi predittiva dei guasti. Attraverso il controllo automatico di una serie di parametri è possibile scovare anomalie nel funzionamento dei sistemi e, qualora di verificasse il superamento di alcuni valori critici, è possibile deviare il traffico su tratte alternative, nonché suggerire all'operatore quali azioni fare per prevenire un potenziale guasto. (Com)