- Un incendio di sterpaglie è divampato in via della Serpentara a Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, con 4 moduli della protezione civile ed una botte del Comune di Roma, ha provveduto ad estinguere le fiamme e bonificato l'area andata a fuoco per evitare che il fumo sprigionato dalla combustione non rechi disagi alle abitazioni limitrofe e al traffico veicolare. (Rer)