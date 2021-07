Vaticano: al via domani il processo per gli investimenti "disinvolti" della segreteria di Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via domani il processo in Vaticano sugli investimenti finanziari della segreteria di Stato, tra cui quelli per il palazzo di Sloane Avenue a Londra. La richiesta di citazione a giudizio è stata presentata dal promotore di giustizia, Gian Piero Milano, dell'aggiunto Alessandro Diddi e dell'applicato Gianluca Perone e riguarda personale ecclesiastico e laico della segreteria di Stato e figure apicali dell'allora Autorità di informazione finanziaria, nonché personaggi esterni, attivi nel mondo della finanza internazionale. Alla sbarra sono finiti: René Brülhart, al quale l'accusa contesta il reato di abuso d'ufficio; monsigor Mauro Carlino, al quale l'accusa contesta i reati di estorsione e abuso di ufficio; Enrico Crasso, per peculato, corruzione, estorsione, riciclaggio ed autoriciclaggio, truffa, abuso d'ufficio, falso materiale di atto pubblico commesso dal privato e falso in scrittura privata; Tommaso Di Ruzza, al quale sono contestati i reati di peculato, abuso d'ufficio e violazione del segreto d'ufficio; Cecilia Marogna, per peculato; Raffaele Mincione, al quale l'accusa contesta i reati di peculato, truffa, abuso d'ufficio, appropriazione indebita e autoriciclaggio; Nicola Squillace, accusato di truffa, appropriazione indebita, riciclaggio ed autoriciclaggio; Fabrizio Tirabassi, a giudizio per corruzione, estorsione, peculato, truffa e abuso d'ufficio; Gianluigi Torzi, al quale l'accusa contesta i reati di estorsione, peculato, truffa, appropriazione indebita, riciclaggio ed autoriciclaggio. Il procedimento vede coinvolto anche il cardinale Becciu, nei cui confronti si procede, per i reati di peculato ed abuso d'ufficio anche in concorso, nonché di subornazione. Angelo Becciu è stato già destinatario di un provvedimento, deciso dal Santo Padre in persona che gli ha revocato tutte le prerogative cardinalizie fatta eccezione per il titolo. Una decisione più unica che rara nella storia della Chiesa. (Civ)