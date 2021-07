India: tensione al confine Assam-Mizoram, sei agenti di polizia uccisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È alta la tensione al confine tra gli Stati indiani di Assam e Mizoram, dopo che sei agenti di polizia dell’Assam sono rimasti uccisi in uno scontro a fuoco avvenuto in un’area contesa dalle rispettive autorità. Lo riporta il quotidiano “Mint”, sottolineando come l’episodio sia avvenuto due giorni dopo che il ministro dell’Interno federale Amit Shah ha incontrato a Shillong tutti i capi ministri del nord-est dell’India. Nell’occasione, come riportato dall’agenzia di stampa nazionale “Ani”, Shah ha chiesto ai capi ministri dell’Assam e del Mizoram, rispettivamente Himanta Biswa Sarma e Pu Zoramthanga, di risolvere pacificamente la disputa alla frontiera. Oggi, dopo le violenze, tra i due capi ministri si è avuto anche un vivace botta e risposta su Twitter. Zoramthanga, condividendo un video che mostra residenti armati di bastoni nel distretto di Cachar, nell’Assam, ha chiesto che la situazione venga “fermata immediatamente”. (segue) (Inn)