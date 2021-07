India: tensione al confine Assam-Mizoram, sei agenti di polizia uccisi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ci sono innocenti tornati nel Mizoram dopo essere stati malmenati e saccheggiati da ladri e teppisti. Come giustificherete questi atti violenti?”, ha poi scritto Zoramthanga in un secondo tweet. Sarma ha quindi twittato in risposta: “La polizia di Kolasib (nel Mizoram) ci chiede di ritirarci e minaccia violenze. Come si può governare in queste circostanze? Spero interverrete al più presto”. Il capo ministro dell’Assam ha successivamente fatto sapere di aver parlato con il suo omologo del Mizoram. “Ho appena parlato con il capo ministro Zoramthanga, cui ho ribadito che l’Assam manterrà lo status quo e la pace lungo i confini tra i nostri Stati. Ho espresso la mia volontà di visitare Aizawl e discutere tutte le questioni se necessario”, si legge nel messaggio. (segue) (Inn)