Italia: Commissione Ue, sì ad aiuti da 800 milioni di euro per aeroporti e servizi assistenza

- La Commissione europea ha approvato un regime italiano di 800 milioni di euro destinato a risarcire gli aeroporti e gli operatori di servizi di assistenza a terra per i danni subiti a causa della pandemia di coronavirus e delle restrizioni di viaggio che l'Italia e altri Paesi hanno dovuto applicare per arginare la diffusione del virus. Lo si apprende dalla Commissione europea. La voce presidente Margrethe Vestager, ha ricordato che " gli aeroporti sono tra le imprese che sono state particolarmente colpite dalla pandemia di coronavirus" e che "questo regime di 800 milioni di euro permetterà all'Italia di compensare gli aeroporti per i danni subiti come conseguenza diretta delle restrizioni di viaggio che l'Italia ed altri Paesi hanno dovuto imporre per arginare la diffusione del virus".L'Italia ha notificato alla Commissione una misura di aiuto destinata a risarcire gli aeroporti e gli operatori di servizi di assistenza per i danni subiti tra il primo marzo e il 14 luglio 2020 a causa della pandemia di coronavirus e delle restrizioni di viaggio in vigore in quel periodo. Nell'ambito del regime, l'aiuto assumerà la forma di sovvenzioni dirette. La misura sarà aperta a tutti gli aeroporti e agli operatori di servizi di assistenza a terra in possesso di una licenza di esercizio valida, rilasciata dall'Ente nazionale per l'aviazione civile. (segue) (Beb)