Russia: ministero Energia deciderà nei prossimi giorni su possibile divieto esportazione carburanti

- Il ministero dell'Energia della Federazione Russa nei prossimi giorni potrebbe decidere di vietare l'esportazione di carburanti. Tutta la documentazione normativa è già pronta, come ha detto ai giornalisti il viceministro dell'Energia Pavel Sorokin. "La norma per un divieto temporaneo è pronta. Ora stiamo verificando i dettagli e le dinamiche quotidiane. Negli ultimi due giorni in borsa i volumi sono aumentati e i prezzi hanno iniziato a scendere. Tutti i documenti sono pronti, quando riceveremo la valutazione di impatto normativo saremo pronti a introdurre un divieto temporaneo", ha affermato il viceministro russo.(Rum)