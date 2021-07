Regno Unito: 52 detenuti in condizioni "equivalenti alla tortura"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinquantadue persone sono detenute nelle carceri di Inghilterra e Galles in condizioni che "equivalgono a tortura". La notizia, riportata dal quotidiano "The Guardian", si basa su un rapporto firmato da Nils Melzer, esperto Onu sui diritti umani e Relatore speciale sulla tortura. Il rapporto di Melzer riguarda la detenzione di prigionieri per periodi prolungati o indefiniti in isolamento all'interno di unità di controllo restrittive, note come Close supervision centers (Csc). Secondo il quotidiano, la durata media della permanenza di tutti i detenuti in tali unità è di 40 mesi, molto più dei 15 giorni otre i quali cui nessun prigioniero dovrebbe essere trattenuto in stato di isolamento prolungato, secondo le "Regole di Nelson Mandela", uno standard internazionale non vincolante. L'isolamento è definito come confinamento di almeno 22 ore al giorno "senza un contatto umano significativo". Secondo Melzer, nelle unità Csc di Inghilterra e Galles "il processo decisionale non è trasparente, il periodo di segregazione non è delimitato, la procedura per il reinserimento nella popolazione carceraria generale non è chiara". Inoltre, "se utilizzate per più di 15 giorni consecutivi, queste condizioni di detenzione equivalgono a tortura o altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti e, pertanto, non sono né legittime né lecite". (segue) (Rel)