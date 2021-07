Regno Unito: 52 detenuti in condizioni "equivalenti alla tortura" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Melzer ha esortato il governo del Regno Unito a "riesaminare i Close supervision center". Un portavoce del ministero della Giustizia ha espresso il disappunto del ministero: "Siamo fortemente in disaccordo con questa rappresentazione dei Close Supervision Centers, che vengono utilizzati solo quando un prigioniero rappresenta un rischio significativo di danno per gli altri". Secondo il portavoce del ministero, questi detenuti "hanno diritto alla rappresentanza legale in occasione di revisioni mensili, nonché all'istruzione, all'esercizio e al supporto di personale esperto e medici per affrontare il loro comportamento" ed essere reinseriti nella popolazione carceraria principale. (Rel)