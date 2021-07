Lombardia: Scurati (Lega), ben venga una Protezione civile sempre più forte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera dalla Giunta regionale alla proposta di legge in materia di Protezione civile, presentata dall’assessore Pietro Foroni. In merito interviene Silvia Scurati, consigliere regionale della Lega: “Siamo tutti debitori nei confronti dei nostri volontari, dei nostri uomini e donne, - commenta Scurati in una nota - che durante tutta la pandemia sono stati una presenza fissa, discreta e costante accanto alle amministrazioni comunali ma soprattutto a supporto dei nostri concittadini”. “Ben venga una Protezione Civile sempre più forte, - sottolinea Scurati - in grado di consolidare la sua presenza sul territorio lombardo”. “Il progetto di legge presentato dall’assessore Foroni, che ringraziamo, va nella direzione di radicare la cultura del volontariato e dell’impegno verso il prossimo, anche introducendo dei correttivi, a livello normativo e organizzativo, in maniera da rendere il sistema ancora più funzionale e mettendo al centro il ruolo del volontario”. “La Protezione civile lombarda ha dato prova di straordinaria efficienza, e grazie a questa nuova legge rafforzerà maggiormente il proprio ruolo, anche attraverso un addestramento speciale in alcuni settori. E’ importante che le istituzioni, come sta facendo Regione Lombardia, - conclude Scurati - siano sempre accanto ai volontari e valorizzino un sistema che rappresenta il cuore della generosità lombarda”.(Com)