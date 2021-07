Covid: Gelmini, importante vaccinarsi, non possiamo tornare a stagione dei lockdown

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano di vaccinazione "funziona se ciascuno si assume le proprie responsabilità. Dobbiamo avere fiducia nella scienza e dobbiamo guardare ad un dato che è inconfutabile: laddove stanno riprendendo - a causa della variante Delta - i contagi, quando questi coinvolgono persone vaccinate, non aumentano né ospedalizzazioni né gli ingressi in terapia intensiva". Lo ha detto Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, parlando con i giornalisti a margine del "Giffoni Film Festival", in corso a Giffoni Valle Piana (Salerno). "I vaccini servono, e ci preservano dalla malattia, almeno dalle forme più gravi. Rispetto la posizione di tutti, ma non possiamo tornare né a chiudere il Paese né alla stagione dei lockdown. È quindi importante vaccinarsi", ha concluso. (Rin)