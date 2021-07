Trasporto aereo: Fit Cisl, sit-in lavoratori Emirates, "da ambasciata sì ad incontro la prossima settimana"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata degli Emirati Arabi Uniti "ha offerto la propria disponibilità per la prossima settimana a un incontro anche in una sede sindacale dopo aver visionato i documenti e le istanze che noi avevamo già mandato in precedenza via Pec". Lo ha dichiarato la Fit Cisl, al termine della manifestazione che si è tenuta oggi davanti alla rappresentanza diplomatica sulla vicenda della Emirates, compagnia di bandiera del Paese. Il sit-in dei lavoratori davanti all'ambasciata è stato organizzato in concomitanza con l'odierno sciopero di quattro ore (dalle 10 alle 14). "C'è stata - ha continuato la Fit Cisl - un'ottima partecipazione del personale alla manifestazione, nonostante i disagi dovuti all'interruzione e alla ripresa del lavoro, con il concomitante spostamento da Fiumicino a Roma per il sit-in". La Fit Cisl ha ricordato che "Emirates è una delle aziende più profittevoli nel panorama del trasporto aereo mondiale, ma in Italia ha unilateralmente avviato una procedura di cessione di ramo d'azienda con dichiarazione di esuberi e contestuale trasferimento della sede da Roma a Milano. L'azienda, pur utilizzando incentivi e ammortizzatori sociali, ha deciso di ridimensionare l'attività attraverso chiusure e cessione di attività, adducendo motivazioni palesemente in contrasto con la situazione attuale del vettore". Per la Fit-Cisl, "'è quanto mai opinabile che il vettore degli Emirati Arabi Uniti riduca il personale alle soglie dell'inizio dell'Expo, che si terrà a Dubai da ottobre 2021 a marzo 2022. Per queste ragioni, a fronte delle disponibilità offerta dalla sede diplomatica nel valutare la vicenda, la Fit-Cisl auspica che l'incontro possa svolgersi quanto prima in modo proficuo per dare le giuste risposte alle lavoratrici e ai lavoratori coinvolti in questa vicenda". (Com)