Usa: New York, vaccinazione obbligatoria per tutti i dipendenti pubblici entro settembre

- Tutti i dipendenti pubblici della città di New York, negli Stati Uniti, dovranno vaccinarsi contro il coronavirus entro metà settembre, ovvero prima della riapertura delle scuole. È quanto, secondo il “New York Times”, il sindaco Bill de Blasio annuncerà nelle prossime ore. La scorsa settimana de Blasio aveva annunciato un simile obbligo per i lavoratori del settore sanitario. Il nuovo provvedimento sarà applicato a circa 340 mila dipendenti pubblici cittadini, inclusi insegnanti e agenti di polizia. La data ultima per mettersi in regola è il prossimo 13 settembre, quando circa un milione di studenti tornerà a scuola in presenza. Nel suo annuncio odierno, de Blasio ribadirà inoltre il suo invito ai datori di lavoro privati a rendere i vaccini obbligatori per i loro dipendenti. Attualmente New York si trova a fronteggiare una nuova ondata di casi legati alla variante delta: negli ultimi giorni sono stati rilevati in media oltre 800 contagi giornalieri, il triplo rispetto alla fine di giugno. Circa cinque milioni di residenti hanno ricevuto almeno una dose di vaccino, ma nelle ultime settimane il ritmo della campagna vaccinale è fortemente rallentato e almeno due milioni di adulti a New York non sono ancora vaccinati. (Nys)