Roma: Matone, attacco vile e criminale alle agenti della penitenziaria di Rebibbia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un atto vigliacco e criminale, l'attentato incendiario contro due auto in sosta nel parcheggio della Casa Circondariale femminile di Rebibbia". Lo dichiara in una nota Simonetta Matone, candidata a vicesindaco di Roma per il centrodestra. "Le auto di due agenti della Polizia penitenziaria femminile sono distrutte e i danni alla struttura potevano essere più gravi" ha dichiarato il magistrato Simonetta Matone, candidato prosindaco al Campidoglio nelle Liste della Lega. "Il clima di forte tensione che si è creato intorno a tutti gli appartenenti al Corpo della Polizia Penitenziaria dopo i gravissimi episodi di violenza nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, colpisce" a strascico "tutti gli appartenenti al Corpo che non possono essere indistintamente accomunati ad episodi che ritengo di violenza inaccettabile. Sono fiduciosa nelle indagini di polizia e magistratura che scopriranno presto gli autori dell'attentato incendiario di Rebibbia. Alle due agenti della Polizia Penitenziaria, che sono state private dei loro beni, la mia vicinanza come donna e magistrato".(Com)