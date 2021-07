Perù: 40 per cento peruviani favorevole a modifiche parziali a Costituzione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un passato da maestro di scuola elementare e sindacalista. Il presidente eletto del Perù, Pedro Castillo, è riuscito a canalizzare il voto del Perù rurale, dal quale proviene, e a scalzare sfidanti ben più rodati della politica nazionale. Un’ascesa insospettata per molti, tanto che dopo il primo turno delle elezioni presidenziali, lo scorso 11 aprile, l’emittente “Cnn” non aveva a disposizione una sua foto da allegare agli exit poll. Terzo di nove figli, Castillo nasce 52 anni fa nel villaggio di Puna, nel dipartimento prevalente rurale di Cajamarca, nel nord del Paese. Cresce aiutando i genitori nel lavoro nei campi e si racconta che fosse costretto a percorrere a piedi diversi chilometri per raggiungere la scuola. Studia pedagogia ed esercita per 24 anni come maestro elementare nello stesso villaggio in cui è cresciuto. Sempre a Puna, da ragazzo, prende parte a organizzazioni spontanee che si dedicavano a difendere le strade e la popolazione di piccole comunità locali, attive soprattutto negli anni ’80 contro gruppi terroristici come Sendero Luminoso e Mrta durante la stagione del terrorismo in Perù. (segue) (Brb)